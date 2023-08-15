Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Сети появились кадры ночного ракетного удара по заводу «Южмаш» в Днепропетровске
4 ракеты, 4 попадания. К вопросу о работе систем ПВО.

реклама

Сегодня ночью ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по объектам ещё оставшейся военной промышленности Украины. Официальная сводка Минобороны России касательно этого процесса была, к сожалению, традиционно сухой и малоинформативной, поэтому сведения о произошедшем приходится выискивать в открытых источниках. В них, например, подтверждаются удары по объектам в городах Луцк, Львов, Днепропетровск и Одесса. Вот об ударе по объекту в Днепропетровске и пойдёт речь в данной заметке.

реклама

Один незаконопослушный гражданин решил заснять «прилёты» ракет по заводу «Южмаш». На кадрах можно заметить четыре взрыва от прилётов ракет на территории «Южмаша». Таким образом, все четыре ракеты достигли своей цели. При этом, что любопытно, жители Днепропетровска сообщали якобы о восьми «прилётах»: информации о ещё четырёх ударах нет, поэтому возможно, что кто-то либо преувеличил, либо пока подтверждений попросту нет. Одно ясно: системы ПВО Украины истощены до такой степени, что не справляются со своими прямыми обязанностями; и никакими «изменениями тактик ВС РФ» и «постоянной сменой курса ракет» это объяснить невозможно.

До специальной военной операции на «Южмаше» производилась ракетно-космическая техника. На производство чего завод переоборудовали в прошлом/текущем году, нам можно только догадываться, ну а в Минобороны эту информацию знают досконально. Поэтому, собственно, удар и был нанесён именно сегодня ночью.

#россия #украина #боевые действия
рекомендации
4080 Gigabyte Aorus за копейки - смотри цену
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 Ti Gigabyte дешевле 100 тр - надо брать
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В ВСУ опять заявили об изменении тактики российских ракетных ударов
Украину не пригласили на саммит G20 в Нью-Дели
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

США намерены уничтожать российские "Кинжалы", "Самраты" и "Авангарды" силами РЭБ, БПЛА и лазерами
50
"Вы говорите Тайвань, а мы говорим Корея", — в США рассказали о наиболее вероятном конфликте в Азии
6
ТОП-9 процессоров Intel и AMD для игр – рейтинг 2023 года
32
Российские многоцелевые атомные подлодки проекта "Ясень" вооружат гиперзвуковыми "Цирконами"
1
Какое современное российское оружие было представлено на первом дне выставки "Армия-2023"
7
Покупаем мощный игровой ПК для Next Gen@4К за $2000 – тратим заначку, пока видеокарты не подорожали
22
Краткий обзор Atlas Fallen - унылый геймплей и отвратительная оптимизация игры
9
Samsung Galaxy Z Fold 5 - возвращение эры складных телефонов
8
Боевой расчет ПВО России сбил "ракету-монстр", модифицированную Киевом для удара по Крымскому мосту
+
Итоги гоночного уик-энда 12-13 августа
+

Сейчас обсуждают

daimos
19:54
Киев, Харьков, Сумы, Чернигов, Полтава, Днепропетровск, Запорожье, Кривой Рог, Николаев, Одесса помимо того, что у нас в конституции.
Начштаба НАТО считает, что для членства в НАТО Киеву необходимо отдать часть своих территорий России
Dusty Soldier
19:50
А что, всех пиндосских прихвостней убрали уже?
Генерал Чиани: Мы нанесли удар, чтобы предотвратить угрозу Нигерии и Нигеру
rrrrex
19:43
А как раздел новостей "События в мире" (https://overclockers.ru/world) в игнор добавить. Как-то этих новостей уже больше, чем о железках.
Украину не пригласили на саммит G20 в Нью-Дели
Spambomber23
19:42
Не, против банок с огiрками эти шушпанцерны - полный отстой.
Норвежцы поставят на Украину бронемашины с 12.7 пулеметами для борьбы с русскими дронами
REY_B_
19:39
Имея технический потенциал НАТО, переделать наведение для старых ракет совершенно несложно. То же самое, что с умным планирующим обвесом для старых бомб. З.Ы. Я вообще старый технарь. Для меня просто ...
"Полёт не туда" - Зачем ВСУ и ВС РФ бьют зенитными ракетами по наземным целям (и бьют ли вообще)
jsth
19:35
В общем, я так понял ты ждешь открытия границ.
В парке «Патриот» выставили захваченную в зоне СВО западную военную технику — фото
REY_B_
19:32
Такое ощущение, что законы специально приняты под мошенников, и не соблюдают элементарные меры безопасности. Например у многих все счета отображаются в мобильном телефоне, и скрыты всего лишь за отпеч...
В России выявили новую схему мошенничества с использованием социальных карт
Pilat2009
19:29
Ну как бы еще никто не сгнил
Автомобили в РФ не подешевеют даже в случае укрепления рубля
Truth Seeker
19:22
Как я могу прикидываться россиянином, если у меня гражданство РФ, не могу понять То есть гнать пургу с серьёзными лицами на гос. каналах в программе новостей, это шоу? Какая то шиза получается. Да и ...
В парке «Патриот» выставили захваченную в зоне СВО западную военную технику — фото
Туляган Эрматов
19:20
Автор статьи хороший рассказчик, расскзывает чушь как из картины "Охотники на привале"
США намерены уничтожать российские "Кинжалы", "Самраты" и "Авангарды" силами РЭБ, БПЛА и лазерами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем