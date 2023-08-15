4 ракеты, 4 попадания. К вопросу о работе систем ПВО.

Сегодня ночью ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по объектам ещё оставшейся военной промышленности Украины. Официальная сводка Минобороны России касательно этого процесса была, к сожалению, традиционно сухой и малоинформативной, поэтому сведения о произошедшем приходится выискивать в открытых источниках. В них, например, подтверждаются удары по объектам в городах Луцк, Львов, Днепропетровск и Одесса. Вот об ударе по объекту в Днепропетровске и пойдёт речь в данной заметке.

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Один незаконопослушный гражданин решил заснять «прилёты» ракет по заводу «Южмаш». На кадрах можно заметить четыре взрыва от прилётов ракет на территории «Южмаша». Таким образом, все четыре ракеты достигли своей цели. При этом, что любопытно, жители Днепропетровска сообщали якобы о восьми «прилётах»: информации о ещё четырёх ударах нет, поэтому возможно, что кто-то либо преувеличил, либо пока подтверждений попросту нет. Одно ясно: системы ПВО Украины истощены до такой степени, что не справляются со своими прямыми обязанностями; и никакими «изменениями тактик ВС РФ» и «постоянной сменой курса ракет» это объяснить невозможно.

До специальной военной операции на «Южмаше» производилась ракетно-космическая техника. На производство чего завод переоборудовали в прошлом/текущем году, нам можно только догадываться, ну а в Минобороны эту информацию знают досконально. Поэтому, собственно, удар и был нанесён именно сегодня ночью.