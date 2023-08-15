Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Украину не пригласили на саммит G20 в Нью-Дели
Потому что зачем?

реклама

С февраля 2022 года представители киевской власти могли наслаждаться избыточным вниманием со стороны коллективного Запада: президента Украины Владимира Зеленского, изображаемого как борца за свободу, приглашают на всевозможные аффилированные с Западом мероприятия: от саммитов НАТО и G7 до церемонии награждения премией «Оскар». Впрочем, в объединениях, где у коллективного Запада нет большинства, продавливать участие украинской делегации становится если не невозможно, то исключительно затруднительно. В частности, саммит G20, который пройдёт в Нью-Дели, Индия, обойдётся без Украины — в списке приглашённых государств её нет.

реклама

Соответствующее заявление сделал секретарь индийского председательства в «Большой Двадцатке» Миктеш Пардеши, отвечая на вопрос об участии Украины. По словам господина Пардеши, «страна, которую вы упомянули (Украина — прим. ред.), не входит в лист из девяти приглашённых стран». Зато в него входят Испания, Объединённые Арабские Эмираты, Алжир, Оман, Сингапур, Нидерланды, Нигерия, Бангладеш и Маврикий.

Политологи и прочие эксперты уже считают это «пощёчиной» коллективному Западу, который последние полтора года активно старался натравить страны Глобального Юга против России, вынуждая их занять проукраинскую позицию. Как видим, не получается, и связано это исключительно с тем, что совсем недавно озвучил глава Чечни Рамзан Кадыров: есть в текущем геополитическом конфликте терпящее крушение судно, и это вовсе не Россия.

#украина #политика #индия #g20
рекомендации
4080 Gigabyte Aorus за копейки - смотри цену
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 Ti Gigabyte дешевле 100 тр - надо брать
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Сети появились кадры поражения американского БТР Stryker в зоне СВО — его настиг дрон-камикадзе «Ланцет»
В ВСУ опять заявили об изменении тактики российских ракетных ударов
Прямое попадание и пожар: дрон-камикадзе «Ланцет» вывел из строя замаскированную гаубицу M777 ВСУ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

США намерены уничтожать российские "Кинжалы", "Самраты" и "Авангарды" силами РЭБ, БПЛА и лазерами
50
"Вы говорите Тайвань, а мы говорим Корея", — в США рассказали о наиболее вероятном конфликте в Азии
6
ТОП-9 процессоров Intel и AMD для игр – рейтинг 2023 года
32
Покупаем мощный игровой ПК для Next Gen@4К за $2000 – тратим заначку, пока видеокарты не подорожали
22
Какое современное российское оружие было представлено на первом дне выставки "Армия-2023"
7
Российские многоцелевые атомные подлодки проекта "Ясень" вооружат гиперзвуковыми "Цирконами"
1
Краткий обзор Atlas Fallen - унылый геймплей и отвратительная оптимизация игры
9
Samsung Galaxy Z Fold 5 - возвращение эры складных телефонов
8
Боевой расчет ПВО России сбил "ракету-монстр", модифицированную Киевом для удара по Крымскому мосту
+
Итоги гоночного уик-энда 12-13 августа
+

Сейчас обсуждают

Pilat2009
19:29
Ну как бы еще никто не сгнил
Автомобили в РФ не подешевеют даже в случае укрепления рубля
Truth Seeker
19:22
Как я могу прикидываться россиянином, если у меня гражданство РФ, не могу понять То есть гнать пургу с серьёзными лицами на гос. каналах в программе новостей, это шоу? Какая то шиза получается. Да и ...
В парке «Патриот» выставили захваченную в зоне СВО западную военную технику — фото
Туляган Эрматов
19:20
Автор статьи хороший рассказчик, расскзывает чушь как из картины "Охотники на привале"
США намерены уничтожать российские "Кинжалы", "Самраты" и "Авангарды" силами РЭБ, БПЛА и лазерами
Надежда Непша
19:17
А что Родина мать русская их не смутило? Или ума не хватает свои памятники ставить. Ломать не строить.
В Киеве завершили установку на монументе «Родина-мать» герба Украины вместо герба СССР
jsth
19:15
Вы (хохлы прикидывающиеся россиянами) все время приводите как аргументы российское телевидение (просто у вас больше неоткуда брать инфу о нас). Но телевидение у нас это как шоу, к нему так и относятся...
В парке «Патриот» выставили захваченную в зоне СВО западную военную технику — фото
Михаил Barash Андреев
19:15
Так получается в процессе редактирования текста, когда одно предложение заменяется другим. А поскольку материалов уйма, то глаз при вычитке порой замыливается и не видит "бреда". Поправлено.
GUNNIR подготовила новое оформление для видеокарт Arc A750 Photon к 19-м Азиатским играм
Джон Коннор
19:14
Автор, ты нормальный? Че это за MESA и о каком слиянии речь, это только для Луних или нет? Можно было по русскаму напесадь???
Будущий графический драйвер RADV может многократно ускорить видеокарты AMD в трассировке лучей
Лев корл
19:13
Сводки сухие Ну естественно, СУхие били по целям, поэтому и сводки сухие😂😂😂😂
Стала известна цель вчерашнего ракетного удара по западной Украине
Truth Seeker
19:13
Могилизация близко
Шойгу заявил об исчерпании украинского военного ресурса
Spambomber23
19:11
Ночные ракетные прилёты по Львову https://t.me/boris_rozhin/94985 НекроППО не працует почему-то. Что с @бальничком, Игнат?
GUNNIR подготовила новое оформление для видеокарт Arc A750 Photon к 19-м Азиатским играм
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем