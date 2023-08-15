Потому что зачем?

С февраля 2022 года представители киевской власти могли наслаждаться избыточным вниманием со стороны коллективного Запада: президента Украины Владимира Зеленского, изображаемого как борца за свободу, приглашают на всевозможные аффилированные с Западом мероприятия: от саммитов НАТО и G7 до церемонии награждения премией «Оскар». Впрочем, в объединениях, где у коллективного Запада нет большинства, продавливать участие украинской делегации становится если не невозможно, то исключительно затруднительно. В частности, саммит G20, который пройдёт в Нью-Дели, Индия, обойдётся без Украины — в списке приглашённых государств её нет.

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Соответствующее заявление сделал секретарь индийского председательства в «Большой Двадцатке» Миктеш Пардеши, отвечая на вопрос об участии Украины. По словам господина Пардеши, «страна, которую вы упомянули (Украина — прим. ред.), не входит в лист из девяти приглашённых стран». Зато в него входят Испания, Объединённые Арабские Эмираты, Алжир, Оман, Сингапур, Нидерланды, Нигерия, Бангладеш и Маврикий.

Политологи и прочие эксперты уже считают это «пощёчиной» коллективному Западу, который последние полтора года активно старался натравить страны Глобального Юга против России, вынуждая их занять проукраинскую позицию. Как видим, не получается, и связано это исключительно с тем, что совсем недавно озвучил глава Чечни Рамзан Кадыров: есть в текущем геополитическом конфликте терпящее крушение судно, и это вовсе не Россия.