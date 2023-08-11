Рамзан Ахматович выдал «базу».

В настоящее время представители стран так называемого Глобального Юга продвигают тему необходимости дипломатического решения текущего конфликта между Россией с одной стороны и безмерно и по всем критериям поддерживаемой НАТО Украиной с другой. В российском руководстве хоть и говорят о готовности к переговорам, но понимают, что в текущей ситуации подписать мирное соглашение — это равносильно повторению того же самого конфликта в будущем, но уже в куда более тяжёлых условиях, когда коллективный Запад ещё вдруг сможет воскресить свою военную промышленность, нарастив масштабы производства техники, которая опять поедет на Украину.

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О том, что в сложившейся ситуации переговоры не в интересах России, заявил сегодня глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Как отметил Кадыров, Россия сейчас одерживает победу «по всем фронтам»: как непосредственно на поле боя, так и «на международной политической арене», и осталось, по словам лидера Чечни, только довести дело до конца.

А переговоры, считает Кадыров, нужны только той стороне, которая находится «в бедственном положении», и которой нужно выиграть время. И это, понятное дело, совсем не Россия.