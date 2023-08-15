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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В парке «Патриот» выставили захваченную в зоне СВО западную военную технику — фото
Вот это было правильное решение. По многим причинам.

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Сейчас в парке «Патриот» проходит международный военно-технический форум «Армия-2023», в котором принимают участие делегации из дружественных стран. Поскольку данный форум во многом предназначен для заключения сделок по продаже российского оружия в дружественные страны, решение о том, чтобы выставить на территории парка «Патриот» захваченную в зоне СВО военную технику западного производства, образно выражаясь, убивает сразу двух зайцев.

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Во-первых, иностранным делегациям недвусмысленно намекают, что западная техника не выдерживает реальных сражений с техникой российской, поэтому свой выбор следует делать именно в пользу второй. Во-вторых, посетители парка просто могут посмотреть на то, сколько стран оказывают всю возможную помощь Украине, с кем на самом деле идёт текущий конфликт и почему он так сильно затянулся. На случай, если по прошествии полутора лет это до сих пор непонятно (а таких людей, к слову, очень много).

На фотографиях, опубликованных изданием «РИА Новости», можно заметить трофейный французский колёсный «лёгкий танк» AMX-10RC, австралийский бронеавтомобиль Bushmaster, британский бронеавтомобиль Husky TSV, финский БТР Sisu-XA-180, шведскую «лучшую в мире» БМП CV-90, а также британские бронеатвомобиль Mastiff PPV и БТР AT105 Saxon.

Вместе с тем в парке выставлена и захваченная техника украинского производства, в том числе бронеавтомобили «Тритон», «Варта», БТР-4Е, обновлённые танки Т-64БВ и другие образцы.

#россия #украина #боевые действия
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