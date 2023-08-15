И западная техника не помогла.

Хотя «контрнаступление» ВСУ продолжается, и местами даже умудряется через два с половиной месяца после его начала установить краткосрочный контроль над деревнями из двух улиц, его итог уже очевиден. Очевиден он и в Москве, и в Киеве (в глубине души), и в Брюсселе с Вашингтоном, о чём свидетельствует вал появляющихся на Западе пессимистических материалов на тему боевых действий на Украине. И вот, сегодня в рамках XI Московской конференции по международной безопасности министр обороны России Сергей Шойгу назвал военный ресурс Украины практически исчерпанным.

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По словам Шойгу, ВСУ не могут добиться результатов даже несмотря на безмерную и «всестороннюю» помощь со стороны Запада. Сам Запад при этом, считает глава российского оборонного ведомства, под видом поддержки Киева на самом деле высвобождает свои и союзнические военные арсеналы, чтобы затем заполнить их новой военной продукцией американского производства.

Тем не менее, «контрнаступление» продолжается, и насколько у украинских военных ещё хватит на него запала, не вполне ясно. Российское командование считает, что ресурсов для наступления у ВСУ хватит до конца августа. Западные эксперты строят чуть более оптимистичные версии: «контрнаступ» продлится вплоть до начала осенней распутицы. То есть, примерно до первой недели октября.