Было 8,5 %.

Вчера днём ЦБ РФ пообещал, что сегодня утром проведёт внеочередное заседание Совета директоров по вопросу ключевой ставки. Что собирались делать с ключевой ставкой, прямым текстом не уточнялось, но из контекста, а также из экономических реалий следовало, что её будут повышать, причём сразу и значительно. Так и произошло: несколько часов назад ЦБ РФ повысил ключевую ставку с 8,5 % до 12 % годовых.

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Представители Центробанка, по свойственной им традиции, изъясняются витиеватыми терминами: решение принято «в целях ограничения рисков для ценовой стабильности». Другими словами, повышение ключевой ставки должно вернуть уровень инфляции в ожидаемые рамки четырёх процентов в следующем году и стабилизировать её на этом показателе.

Курс доллара на Мосбирже уже отреагировал на повышение ключевой ставки, немного ослабев после резкого вчерашнего укрепления на фоне заявления ЦБ о готовности к внеочередному заседанию, и составил 98,6 рублей за одного вечнозелёного президента.

Следующее заседание Совета директоров ЦБ, в рамках которого будет затронута тема ключевой ставки, назначено на 15 сентября.