А их там, извините, море.

На то, во что превратились политические статьи на «Википедии» после 24 февраля 2022 года, сейчас смотреть обидно и страшно: пропаганда, полуправда, откровенные «фейки» и следование западной «повестке». Управы на «Википедию», к сожалению, нет, и вызвано это во многом тем, что в значительной степени администраторами русскоязычной интернет-энциклопедии, как выясняется, по иронии судьбы являются граждане сопредельного государства. Тем не менее, хотя бы попытаться вразумить «Википедию», вернее, управляющую ей компанию Wikimedia Foundation, всё же следует. Для этой цели сегодня мировой судебный участок в Москве дополнительно оштрафовал компанию на два миллиона рублей.

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В качестве причины суд указал отказ удалять со своего ресурса фейки о российской специальной военной операции на Украине.

Учитывая, что суммарно это уже тринадцатый наложенный штраф на Wikimedia Foundation, а воз и ныне там, бытует мнение, что надо либо штрафовать на более серьёзные суммы, либо прибегать к более радикальным мерам. Последние, впрочем, гарантированно вызовут неоднозначную реакцию в российском обществе.

В связи с этим как никогда остро стоит вопрос о создании собственной версии «Википедии», и российское правительство уже неоднократно заявляло о готовности и планах эту идею реализовать. Ну, а то, что это надо было сделать ещё, фигурально выражаясь, позавчера, это, сами понимаете, «мелочи».