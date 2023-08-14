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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Германии заявили о незаменимости российского природного газа
А если спросить у немецкого руководства: «Кто подорвал газопроводы в Балтике?».

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На фоне технической рецессии в Германии, а также уже начавшегося активного процесса деиндустриализации страны, и об этом говорим не мы, а уже даже немецкая независимая пресса, в Берлине стали громче звучать голоса, призывающие обратить внимание на проблему и то, что привело к её обострению. Причина, естественно, кроется в неожиданном для многих присоединении Германии к антироссийским санкциям, «добровольном» отказе от российских энергоносителей, а также в подрыве газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

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Многие понимают, что подрыв газопроводов был осуществлён с целью того, чтобы Германия даже в случае коллапса ЕС и двустороннего восстановления отношений между Берлином и Москвой не могла вернуться к статусу промышленных держав планеты. И вот, депутат Бундестага от относительно оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (AfD) и по совместительству член комитета по энергетике Штеффен Котре заявил, что российский газ для Германии незаменим.

Данный комментарий Котре дал, отвечая на вопрос о возможности замены российского газа энергоносителем из Нигерии, который планируется подавать в Европу по Транссахарскому газопроводу. По мнению Котре, российский газ незаменим ни по стоимости, ни по надёжности поставок: маршрут через крайне нестабильный, в особенности теперь, африканский регион, сопряжён с многочисленными проблемами и издержками.

Европейских и немецких политиков, придерживающихся идеи возможности замены российского газа, особенно из Африки, Котре назвал инфантильными и игнорирующими текущую ситуацию.

А ситуация аховая, и ключевая проблема заключается в том, что восстановить поставки газа в Германию, даже если Берлин и, что самое главное, Москва, вдруг этого захотят, даже в среднесрочной перспективе будет невозможно: разрушения проложенных по дну Балтийского моря газопроводов слишком масштабны.

#россия #политика #санкции #экономика #германия #природный газ
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