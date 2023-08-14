Поставки серийных образцов начались только в прошлом году.

Хотя история истребителя пятого поколения Су-57 с момента начала разработки и по сегодняшний день насчитывает уже больше 20 лет, фактически их серийное производство и поставка серийных образцов в войска началась только в прошлом году. Отставание в этом направлении авиации будет постепенно сокращаться, и вот, сегодня в рамках форума «Армия-2023» заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех», объединяющей практически весь российский военно-промышленный комплекс, Владимир Артяков, сообщил, что производство Су-57 будет наращиваться.

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На сегодняшний день, отметил Артяков, «Ростех» в отношении Су-57 полностью выполняет свои обязательства перед Минобороны: до конца 2024 года заводы должны построить 22 серийных образца этих истребителей пятого поколения, а к 2028 году их количество в ВКС России должно увеличиться до 76 единиц.

Принадлежность Су-57 к пятому поколению означает, прежде всего, соответствие требованиям к малозаметности: самолёт выполнен в формах, способствующих рассеиванию электромагнитного излучения радаров, а оружие с целью уменьшения радиолокационного следа скрывается во внутренних отсеках истребителя.

Согласно комментариям представителей Минобороны, Су-57 уже неоднократно применялся в зоне специальной военной операции и отлично себя продемонстрировал. Кадров работы Су-57 в зоне СВО мы, впрочем, так и не видели.