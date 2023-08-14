Говорят, что не самым одарённым членам общества закон не писан.

Несмотря на то, что Крым регулярно подвергается попыткам нанесения ударов со стороны Украины, некоторые граждане, которые, казалось бы, должны быть поумнее, чем условные далёкие от боевых действий жители центральных регионов России, проявляют удивительную несознательность и «засвечивают» работу систем ПВО и других военных объектов.

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Проблема заключается в том, что подобными публикациями, которые видят и на Украине, в два счёта определяется местонахождение военного объекта, и по нему может быть нанесён ответный удар.

На Украине, например, съёмки последствий ракетных ударов и работы ПВО запрещены до такой степени, что нарушителей закона находят и делают большое «атата». В России, где народ практически никак не ощущает боевые действия, таких правил пока нет. Но, по всей видимости, появятся: о том, что Крым собирается «инициировать» внесение изменений в законодательство на эту тему, сообщил сегодня глава региона Сергей Аксёнов.

По словам Аксёнова, необходимо ужесточать ответственность «за распространение в публичном поле, на различных интернет-ресурсах, в соцсетях, чатах, мессенджерах фото и видеозаписей расположения и работы военных и стратегических объектов, ПВО и других оборонных систем, а также результатов террористических атак, совершенных киевским режимом». Тех, кто занимаются подобными действиями, Аксёнов считает пособниками противника вне зависимости от преследуемых ими мотивов.