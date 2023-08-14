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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На форуме «Армия-2023» показали суперзащищённый бронеавтомобиль «Тигр-М»
Выглядит как военная машина из антиутопического фильма.

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Сегодня стартовал международный военно-технический форум «Армия-2023», в рамках которого будут демонстрироваться новые разработки оборонно-промышленного комплекса, заключаться новые контракты с иностранными военными делегациями, а также, если повезёт, будут выставлены напоказ захваченные в ходе специальной военной операции трофеи западного производства. Форум будет продолжаться несколько дней, и пока что одним из самых интересных продемонстрированных в его рамках объектом стала суперзащищённая версия бронеавтомобиля «Тигр-М».

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Корпус бронеавтомобиля усилен дополнительными бронепластинами, передние стёкла усилены металлической решёткой, прикрыты колёса, а также решётка радиатора двигателя. Согласно комментарию представителя «оборонки», данный бронеавтомобиль создан в результате опыта, полученного в рамках конфликтов в Сирии и на Украине.

Согласно сведениям авторитетных источников, партия этих усиленных «Тигров-М» уже заказана Минобороны.

#россия #промышленность #военно-промышленный комплекс #оборонно-промышленный комплекс #"тигр-м"
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