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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве завершили установку на монументе «Родина-мать» герба Украины вместо герба СССР
Монумент осквернён, получается.

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Так уж сложилась история и такая уж сформировалась на Украине власть, что путь десоветизации, декоммунизации и дерусификации прокладывается исключительно там, где это удобно и не чревато тотальным обвалом уровня жизни. В частности, построенные «злыми коммунистами» объекты энергетики на Украине почему-то не закрываются, система общественного транспорта почему-то тоже не подвергается «декоммунизации», и это не говоря уже о том, что если быть последовательными, то огромную часть населения страны вообще надо выгнать на улицу, поскольку живут они в домах ещё советской постройки. Пока что до такого абсурда на Украине не дошли, ограничиваясь лишь переименованием улиц и изменением символов на тех памятниках и монументах, которые нельзя просто взять и снести.

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Вот под раздачу недавно попал монумент «Родина-мать», у которой на щите был установлен герб СССР. Как мы знаем, советская символика очень сильно раздражает обожающих переписывать историю представителей украинской власти, однако до последнего времени «Родина-мать» ввиду своих масштабов и сложности процедуры по снятию советского герба оставалась нетронутой. Но дорогу осилит идущий, решили в Киеве, и последние несколько недель занимались заменой советского герба на герб Украины, он же трезубец.

Сегодня, как сообщается, процесс установки трезубца на щит «Родины-матери» был завершён. Дальше дело за малым: восстановить облицовку щита. Ирония всей этой ситуации в том, что даже сталь, из которой изготовлен поднятый на щит монумента трезубец, импортная. Своя промышленность на Украине за тридцать лет «независимости» практически полностью легла на бок, а её последние остатки ушли в историю в результате боевых действий последних полутора лет.

#украина #психиатрия
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