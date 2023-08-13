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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В немецкой прессе заявили, что Украина воспринимает ракеты Taurus как очередное «супер-оружие»
Сколько этих «чудо-вооружений» уже в итоге никак не повлияли на конфликт...

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Клиповое мышление, к которому в силу своей основной профессиональной деятельности привыкло нынешнее украинское руководство, вынуждает их постоянно раздувать из мухи слона, изображать победы там, где их в принципе нет и быть не может, а также поддерживать моральный дух внутри украинского общества, обещая ему, что очередное переданное с Запада оружие вот теперь точно-точно изменит правила игры и склонит чашу весов в пользу Украины.

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До сих пор все эти расчёты, мягко говоря, не оправдались, но в Киеве не могут отступиться от выбранной политики, поэтому следующим на очереди «чудо-оружием» являются немецкие крылатые ракеты Taurus, шансов получить которые, считают на Украине, больше, чем истребители F-16. И вот, о том, что в Киеве отчаянно ищут в Taurus образ нового «супер-ваффе», стали писать уже в немецкой прессе — в частности, в издании Bild.

Как отмечают в Bild, по замыслу Киева, получение ракет Taurus позволит Украине наносить удары по совсем уж глубокому тылу России, и именно эта идея лежит в основе бесконечных настойчивых требований передачи данных вооружений. Это, конечно, если игнорировать российскую систему ПВО, которая будет перехватывать большинство таких ракет.

В офисе канцлера ФРГ на днях сообщили, что информация о готовности Берлина к передаче Киеву ракет Taurus является «вбросом». Впрочем, не стоит рассчитывать на последовательность Германии в данном вопросе: если за океаном скажут передать, то Германия выполнит приказ. Такова судьба любой лишённой реального политического суверенитета страны.

#россия #украина #боевые действия #нато #германия #taurus
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