Илон Маск, конечно, серьёзно подгадил ВС РФ с предоставлением Украине Starlink.

Ни для кого не секрет, что одним из ключевых средств связи ВСУ являются комплекты спутникового интернета Starlink, которые компания SpaceX по указке из Пентагона передала Украине под предлогом того, что остальные средства связи уничтожаются российскими войсками. Безусловно, это действие Маска очень сильно усложнило работу российской армии, которая теперь вынуждена выискивать и уничтожать оборудованные Starlink’ом точки связи.

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И вот, сегодня появились кадры того, как происходит ликвидация одной из таких точек при помощи FPV-дрона, снаряжённого мощным средством поражения.

Вообще, текущий конфликт продемонстрировал важность применения беспилотников самых разных классов. С их помощью уничтожаются не только точки связи, но и опорные пункты, а также различная техника. Преимущество FPV-дронов заключается в их дешевизне относительно поражаемых целей, а также высокой точности попадания, поскольку управление таким дроном происходит оператором в режиме реального времени.