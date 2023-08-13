Каждому бы такую уверенность в себе.

Хоть сейчас американское правосудие и пытается «утопить» бывшего и, вероятнее всего, будущего президента США Дональда Трампа, но всё-таки это человек не того уровня и силы духа, чтобы так просто сдаться. Напротив: Трамп как никогда уверен в своей победе на выборах президента США в следующем году.

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По мнению Трампа, которое он озвучил в интервью журналисту британского издания The Sunday Times, его вероятность победы на выборах «близка к ста процентам». В целом Трамп считает себя самым достойным кандидатом от Республиканской партии.

На сегодняшний день кандидатов на пост президента США насчитывается больше восьми человек, включая, собственно, Трампа, а также действующего главу государства Джо Байдена. Естественно, система выборов в Граде на холме такова, что по итогу в бюллетенях из этого изобилия выбирать станет практически не из кого.

Выборы в США пройдут в ноябре 2024 года, ну а новый (или старый) президент въедет в Белый дом в начале 2025-го. По этой причине многие аналитики считают, что конфликт на Украине, который до сих пор продолжается исключительно из-за активного участия в нём Соединённых Штатов, поддерживающих Украину на, условно говоря, системе искусственного жизнеобеспечения, затянется и на весь следующий год. Проблемы будут, если победу на выборах одержит очередной готовый идти в вопросе с Россией до конца (не понятно, правда, чьего) неоконсерватор, включая действующего президента Байдена.