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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В ЭКОВАС заявили, что сообщество не нуждается в одобрении Совбеза ООН для интервенции в Нигер
Уже даже в этом уголке мира ни во что не ставят ООН. Не пора ли задуматься?

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Авторитет Организации Объединённых Наций неуклонно и с каждым днём разрушается. Ярчайшим свидетельством того, что мнение ООН по тем или иным вопросам мало кого вообще волнует, стало сегодняшнее заявление комиссара ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки) по вопросам мира и безопасности Абделя-Фатау Мусаха.

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По словам господина Мусаха, у сообщества (ЭКОВАС) имеются «законные основания для вмешательства в дела [соседнего] Нигера», и в одобрении Совета Безопасности ООН оно не нуждается.

Напомним, что в июле в Нигере произошёл военный переворот, в результате которого был свергнут прозападный президент Мохамед Базум. Страны коллективного Запада, естественно, тут же призвали мятежников восстановить в Нигере конституционный строй, на что получили не просто отказ, а даже угрозы. В настоящее время странами ЭКОВАС рассматривается вариант военной интервенции в Нигер с целью силового восстановления порядка. Действия ЭКОВАС уже были поддержаны Францией и Соединёнными Штатами.

Что касается ООН, то как ни печально, но представитель ЭКОВАС прав: если выдвинуть вопрос силового решения ситуации в Нигере, то как минимум Россия и Китай, будучи постоянными членами Совбеза ООН, заблокируют это решение, воспользовавшись правом вето. Поэтому всё более пренебрежительное отношение мира к этой международной организации, которая не способна предотвращать конфликты и не имеет возможности давить не то что на великие державы этого мира, но даже на лимитрофов, вполне справедливо и неизбежно. Без разгона ООН и её замещения неким рабочим международным органом, скорее всего, дело уже даже в среднесрочной перспективе не обойдётся.

#политика #нигер #оон
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glavhyilo
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Garri stark
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NOFX
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