Прозападные силы в Африке уже поддержали Франция и США.

Ситуация вокруг Нигера, где две недели назад произошёл военный переворот, в результате которого был свергнут легитимный президент Мохамед Базум, продолжает накаляться. Буквально только что французское издание Agence France-Presse (AFP) сообщило о том, что члены Экономического сообщества стран Западной Африки (сокращённо ЭКОВАС/ECOWAS) поддержали идею военной интервенции в Нигер с целью восстановления конституционного порядка.

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Об этом французская пресса сообщает со ссылкой на комментарий президента Кот-д’Ивуара Алассана Уаттара, в котором он заявил о том, что начальники штабов уже имеют согласие конференции глав государств [ЭКОВАС — прим. ред.] на «скорейшее начало операции», но проведут ещё несколько конференций для «окончательного уточнения вопросов».

Согласно комментарию Уаттара, Кот-д’Ивуар готов предоставить для военной интервенции один батальон (850—1 100 военнослужащих). Также к операции присоединятся Нигерия, Бенин и ряд других западноафриканских государств.

Поддержку действиям ЭКОВАС уже выразили МИД Франции и Госдеп США, заявив, что необходимость возвращения конституционного порядка в Нигере — это императив.

Если ситуация продолжит развиваться в том же ключе, то на африканском континенте вспыхнет очередной военный конфликт, и всё это крайне невовремя: беженцы опять потоками хлынут в и без того находящуюся в рецессии Европу, а участвующие в конфликте государства ждут серьёзные потрясения.