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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Украины предрёк стране «очень трудный политический сезон» в сфере дипломатии
Очередная подготовка общественного мнения к неизбежному исходу?

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Последнее время в западных СМИ стали так часто появляться статьи, рассказывающие о провалах Украины на поле боя, а также об общей усталости населения от конфликта, в то время как страны так называемого Глобального Юга всё настойчивее предлагают Киеву мирные переговоры, что всё это, безусловно, оказывает на украинские власти ощутимое давление. Вот и сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страну ожидает «очень трудный политический сезон».

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По словам Кулебы, в разных государствах всё чаще звучат призывы о переговорах с Россией, и осенью их интенсивность может увеличиться. Пока что эти призывы, отметил Кулеба, звучат не от чиновников, но «голоса становятся громче». Тенденция украинским властям очень не нравится, поэтому чтобы эти «голоса угасали», в Киеве будет делать «всё в рамках международного права и уголовного законодательства».

На самом деле, на месте Кулебы с заявлениями следует быть осторожнее: о том, что у Украины серьёзные проблемы в рамках конфликта с Россией, стали писать уже даже провластные американские издания, а это может означать только одно: соответствующее указание им было спущено «сверху».

#россия #украина #политика #боевые действия
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