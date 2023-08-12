Ну, что. Со дня на день опять полетят ракеты.

Сегодня Минобороны России сообщило о пресечении двух попыток нанесения удара украинскими войсками по Крымскому мосту. Для удара в обоих случаях применялись переделанные в ударные варианты ракеты зенитных комплексов С-200, и в обоих случаях эти ракеты были перехвачены системами ПВО, не допустив повреждений и пострадавших.

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Естественно, в МИД России не могли не прокомментировать произошедшее. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, согласно правилам дипломатии, заявила о решительном осуждении вышеуказанных попыток осуществления теракта против гражданской инфраструктуры, а также заявила, что без ответа такие «варварские акции» не останутся.

Каков будет ответ, и когда его ждать, пока, естественно, неясно. Решать этот вопрос будут уже в оборонном ведомстве России. Заседающие в Киеве украинские власти очень сильно боятся повторения ударов по энергосистеме Украины, и, возможно, эти опасения рано или поздно будут реализовывать.