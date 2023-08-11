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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Американский броневик повышенной проходимости MaxxPro застрял в песке в лесополосе на Украине
Потому что не для таких условий разрабатывался, а передавать США больше нечего.

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Многие циники утверждают, что если бы специальная военная операция не началась, то её следовало бы придумать как минимум для того, чтобы продемонстрировать все недостатки западной техники и её полную неспособность участвовать в реальных боевых действиях высокой интенсивности против настоящей армии мирового класса. Хотя ничего хорошего в боевых действиях по определению нет, но что-то в этих словах всё же есть: где бы ещё мы увидели десятки сожжённых танков Leopard 2, подбитые БМП Bradley, а также абсолютно неготовые к условиям пересечённой местности броневики «повышенной проходимости» International MaxxPro?

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Вот и сегодня в тематических «пабликах» в социальных сетях стали появляться кадры, на которых боец ВСУ жалуется на заморский броневик MaxxPro, застрявший в песке в лесополосе где-то недалеко от линии боевого соприкосновения. Согласно комментариям военнослужащего, в песок зарылось всё «брюхо» броневика, а также карданный вал, в результате чего на ближайшие часы его основным «оружием» стала лопата, которой приходится откапывать многотонный броневик.

Важно понимать, что большинство современных образцов западной военной техники создавались под совершенно иные условия применения. Если в случае с американской техникой расчёт идёт на экспедиционные конфликты в государствах, многократно уступающих США в технологиях и возможностях, то в случае с европейской техникой — на боевые действия в условиях высокой степени урбанизации. Для боевых действий в реалиях Украины необходима советская/российская военная техника, доступные к передаче Киеву запасы которой уже давно закончились.

#россия #украина #сша #боевые действия #maxxpro
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