Сказать-то что-то надо.

Последние два месяца курс рубля по отношению к основным резервным валютам, которыми пока что остаются доллар и евро, неуклонно обваливается: сегодня на Мосбирже была пробита отметка в 99 рублей за одного вечнозелёного американского президента, а официальный курс ЦБ составил 98,21 руб. за доллар и 107,97 руб. за евро. Многих граждан, прекрасно понимающих зависимость российского товарного рынка от импорта, который до сих пор более чем на треть оплачивается именно западными резервными валютами, эта ситуация тревожит, поскольку приводит к инфляции, снижению спроса на подорожавшие товары и, как следствие, к потенциальному разорению продавцов таких товаров.

реклама

Вот в Центробанке время от времени и пытаются объяснить, в чём кроется причина ослабления рубля. Так, зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин в рамках пресс-конференции заявил, что рубль ослабляется в результате экспортно-импортного дисбаланса. Проще говоря, спрос на валюту большой, а её приток значительно уменьшился в результате отрезания Западом своего рынка от России.

Как уже неоднократно отмечалось экспертами-экономистами, наиболее приемлемым в данных реалиях курсом рубля к доллару и евро является 65—70 рублей за одну единицу американской и общеевропейской валюты. При таком курсе как-никак соблюдаются интересы и экспортёров, и импортёров. ЦБ же по причинам, которые в обществе не выдерживают никакой критики, не считает необходимым удерживать курс в приемлемых рамках.