Главное — не доиграться и не довести ситуацию до «увольнения» себя.

Ситуация на Украине в военно-политическом плане вплотную приближается к критической, в результате чего можно наблюдать странные решения, больше напоминающие истерику. Так, президент Украины Владимир Зеленский в рамках очередного обращения к нации заявил о том, что по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны было принято решение об увольнении всех областных военных комиссаров на Украине.

реклама

По словам Зеленского, сейчас в общей сложности возбуждено уже 112 уголовных дел в отношении сотрудников военкоматов, а ещё 33 сотрудника получили подозрения.

По мнению главы украинского государства, управлять системой воинского учёта должны люди, понимающие, «что такое война, и почему цинизм и взяточничество во время войны — это государственная измена». Зеленский предлагает назначать на должности военкомов офицеров, которые прошли линию боевого соприкосновения, потеряли здоровье/конечности, но «сохранили своё достоинство и не имеют цинизма». Таким людям, считают на Украине, можно доверить систему комплектования армии.

Ну а почему хороший воин обязательно должен быть хорошим военным бюрократом, об этом Зеленский умалчивает. Впрочем, вряд ли такой вопрос кто-нибудь на Украине осмелится вообще задать. Все эти действия выглядят исключительно как популизм на фоне скандалов о повальной коррупции в системе украинских военкоматов.