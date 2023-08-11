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Редакция
События в мире Михаил Андреев
The Washington Post: первая группа украинских лётчиков будет подготовлена к управлению F-16 не раньше следующего лета
К тому моменту, сами понимаете, много что на линии боевого соприкосновения (и, как следствие, в Киеве) изменится.

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Последнее время материалов, которые так или иначе потихоньку «сливают» украинский «кейс» в формате перепрограммирования общественного мнения в странах коллективного Запада, становится всё больше и больше, и носят они самый разный информационный характер. Сегодня, например, издание The Washington Post опубликовало материал, из которого следует, что по совокупности причин первая группа украинских лётчиков будет готова к управлению F-16 не раньше, чем к следующему лету.

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Соответствующую информацию WP получило от высокопоставленных украинских правительственных и военных чиновников. Причина — многократные переносы начала программы обучения украинских лётчиков со стороны западных «партнёров». Как справедливо отмечают журналисты, подобный расклад демонстрирует тотальный разрыв между реальностью, которую озвучивает украинское военно-политическое руководство, заявляющее о необходимости F-16 здесь и сейчас, и фантазией, которой предпочитают довольствоваться страны Запада, разглагольствующие о некой «долгосрочной обороноспособности» Украины.

Многочисленные военные эксперты, которым не нужно следовать «нарративу», впрочем, неоднократно отмечали, что F-16 никоим образом не изменит обстановку на поле боя. Дело в том, что по своему техническому уровню F-16 примерно соответствует массово утраченным Украиной истребителям Cу-27 и МиГ-29, являясь при этом более привередливым в плане подготовки аэродромов и качества взлётно-посадочных полос. Пока что все образцы переданной западной техники активно горят в украинских степях, и эти кадры разлетелись на весь мир. По какой причине с F-16 должно быть по-другому, объяснить никто не в состоянии.

#россия #украина #боевые действия #f-16
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