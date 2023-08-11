Интересно, неизбежные выводы из всего этого делаться собираются?

Попытки осуществления Украиной в Москве террористических актов с использованием беспилотников стали носить фактически ежедневный характер, и узнаём мы об этом из сухих сводок Минобороны только потому, что последние дни эти попытки ударов не имеют успеха вследствие работы систем противовоздушной обороны и радиоэлектронного подавления.

реклама

Сегодня днём была совершена очередная такая попытка, и не возымела результата она благодаря подавлению средствами радиоэлектронной борьбы. В результате действия систем РЭБ беспилотник потерял управление и рухнул «в лесном массиве на западе Москвы». Никаких повреждений не допущено, пострадавших также нет.

Очевидно, что такими действиями Украина, которая не в состоянии изменить положение дел непосредственно на поле боя, о чём уже открыто пишут даже проправительственные западные СМИ, очень сильно хочет эскалации конфликта, после которой можно с побитым лицом будет пойти клянчить ещё больше оружия — всякого и разного — у стран НАТО. Впрочем, если не осуществить эскалацию, то всё это так и будет продолжаться. Вот и возникает ситуация, при которой сложное решение кажется неизбежным.