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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент Сербии Вучич: Запад не сможет победить Россию на поле боя
Но и в том, что Россия добьётся политического результата в текущем конфликте, Вучич не уверен.

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Среди правительств и «элит» в Европе у России фактически не осталось ни партнёров, ни, тем более, друзей или соратников. Абсолютное большинство лишённых реального государственного суверенитета стран Европы боятся перечить заокеанскому гегемону и наднациональному органу в лице Евросоюза, Венгрия занимает максимально прагматичную позицию, ну и Сербия, помня, чего стоят западные «партнёры», время от времени позволяет себе делать комментарии в отрыве от общеевропейской повестки.

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Так, президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Happy TV заявил, что Запад «всеми силами» не сможет победить Россию на поле боя. При этом Вучич выразил неуверенность и в том, что конкретно сама Россия сможет получить на поле боя и уж тем более в политическом плане. В связи с неопределённостью текущего конфликта, считает сербский лидер, идеальным вариантом является как можно более скорое достижение перемирия.

Вучич не понимает и упрямства американской администрации, которая не желает менять позицию и продолжает подбрасывать дрова в печь конфликта на Украине. По мнению президента Сербии, если бы Байден смог сделать так, чтобы этот конфликт прекратился, то большинство человечества бы ему было только признательно, и тогда ему было бы легче избраться на второй срок.

К сожалению, за океаном сидят не прагматики-реалисты, а хищные неоконсерваторы, у которых совсем другой взгляд на текущую геополитическую ситуацию. А это значит, что без демонстративной сбивания спеси с Вашингтона дело вряд ли обойдётся.

#россия #украина #политика #боевые действия #сербия
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