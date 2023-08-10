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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Согласно опросу, на 81 % россиян западные санкции либо не повлияли вовсе, либо повлияли «не очень сильно»
Что и требовалось доказать.

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Пожалуй, не секрет, что масштаб санкционного давления на Россию после начала ею специальной военной операции на Украине абсолютно беспрецедентен. Такого количества различных незаконных односторонних рестрикций не получало ни одно государство, не говоря уже о государстве в ранге великой державы, прочно встроенной в мировую экономику. Когда процесс только начинался, многие искренне полагали, что российской экономике от такого масштаба санкционного давления будет очень худо, но по прошествии полутора лет предельно очевидно, что в целом на повседневную жизнь западные рестрикции если и повлияли, то незначительно и в отнюдь не ключевых областях.

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И вот, Фонд «Общественное мнение» провёл опрос в разных городах России и среди респондентов разных возрастов о том, ощутили ли они на себе последствия западных санкций. Выяснилось, что абсолютное большинство населения санкций либо вовсе не почувствовало, либо назвало их влияние «слабым»: совсем ни на что не влияющими санкции назвали в среднем 56 % респондентов, а слабо влияющими — 25 %. Только 14 % заявили, что на их жизни санкции отразились сильно, и ещё 5 % затруднились с ответом.

Любопытно, что в целом статистика примерно равна по основным возрастным группам. Отличается разве что молодёжь в возрасте от 18 до 30 лет: в данной возрастной группе 35 % респондентов сочли влияние санкций слабым и 50 % отсутствующим вовсе.

Наиболее либеральных взглядов придерживаются в Москве: целых 20 % опрошенных москвичей сочли влияние западных санкций сильным, 31 % — слабым, и 45 % — отсутствующим. Следом за Москвой идут города-миллионники, в которых сильное влияние санкций на их повседневную жизнь в среднем отметили 17 % респондентов.

Абсолютное большинство респондентов при этом считают, что целью Запада при введении санкций против России является ослабление влияния РФ на мировой арене, подрыв доверия населения к властям, попытка присвоения российских ресурсов, попытка помешать достижению целей спецоперации, наказать Россию за её проведение, а также извлечь выгоду из экономических потрясений.

Интересно, а как санкции повлияли на повседневную жизнь наших читателей? Критически ли для вас важен тот факт, что серьёзно подорожала компьютерная техника и автомобили, появились проблемы с получением лицензионных копий видеоигр, а западные компании работают либо через фирмы-прокладки, либо делают вид, что не знают, куда на самом деле везутся их едущие в «страны СНГ» товары?

#россия #санкции #экономика
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