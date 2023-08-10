Что и требовалось доказать.

Пожалуй, не секрет, что масштаб санкционного давления на Россию после начала ею специальной военной операции на Украине абсолютно беспрецедентен. Такого количества различных незаконных односторонних рестрикций не получало ни одно государство, не говоря уже о государстве в ранге великой державы, прочно встроенной в мировую экономику. Когда процесс только начинался, многие искренне полагали, что российской экономике от такого масштаба санкционного давления будет очень худо, но по прошествии полутора лет предельно очевидно, что в целом на повседневную жизнь западные рестрикции если и повлияли, то незначительно и в отнюдь не ключевых областях.

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И вот, Фонд «Общественное мнение» провёл опрос в разных городах России и среди респондентов разных возрастов о том, ощутили ли они на себе последствия западных санкций. Выяснилось, что абсолютное большинство населения санкций либо вовсе не почувствовало, либо назвало их влияние «слабым»: совсем ни на что не влияющими санкции назвали в среднем 56 % респондентов, а слабо влияющими — 25 %. Только 14 % заявили, что на их жизни санкции отразились сильно, и ещё 5 % затруднились с ответом.

Любопытно, что в целом статистика примерно равна по основным возрастным группам. Отличается разве что молодёжь в возрасте от 18 до 30 лет: в данной возрастной группе 35 % респондентов сочли влияние санкций слабым и 50 % отсутствующим вовсе.

Наиболее либеральных взглядов придерживаются в Москве: целых 20 % опрошенных москвичей сочли влияние западных санкций сильным, 31 % — слабым, и 45 % — отсутствующим. Следом за Москвой идут города-миллионники, в которых сильное влияние санкций на их повседневную жизнь в среднем отметили 17 % респондентов.

Абсолютное большинство респондентов при этом считают, что целью Запада при введении санкций против России является ослабление влияния РФ на мировой арене, подрыв доверия населения к властям, попытка присвоения российских ресурсов, попытка помешать достижению целей спецоперации, наказать Россию за её проведение, а также извлечь выгоду из экономических потрясений.

Интересно, а как санкции повлияли на повседневную жизнь наших читателей? Критически ли для вас важен тот факт, что серьёзно подорожала компьютерная техника и автомобили, появились проблемы с получением лицензионных копий видеоигр, а западные компании работают либо через фирмы-прокладки, либо делают вид, что не знают, куда на самом деле везутся их едущие в «страны СНГ» товары?