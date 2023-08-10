Пока что обязательно покинуть свои дома должны жители 37 населённых пунктов.

Как мы уже неоднократно отмечали, сейчас на линии боевого соприкосновения идут два наступления: крупное по разным участкам со стороны ВСУ, и небольшое, методичное со стороны ВС РФ — на Купянском направлении. Сегодня о том, что на жителям 37 населённых пунктов Купянского района Харьковской области в обязательном порядке нужно будет эвакуироваться, сообщила пресс-служба Купянской городской военной администрации (ГВА).

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Стоит отметить, что эвакуация 37 населённых пунктов — это только первый этап. Всего, по словам руководителя Харьковской ГВА, обязательная эвакуация может затронуть жителей 53 населённых пунктов Купянского района.

Продвижение российских войск на данном направлении продолжается. Сегодня Минобороны России заявило об «улучшении положения по переднему краю» в ходе ведения наступательных действий.