Напомним: одни самоуверенные ребятки считали также.

К вниманию, которое оказывают западные и не только средства массовой информации ЧВК «Вагнер», можно относиться по-разному. С одной стороны, специальная военная операция стала для «вагнеровцев» рекламой такой величины, что теперь непослушных руководителей государств практически пугают возможным вторжением этой ЧВК в их страны. В частности, после передислокации ЧВК «Вагнер» в Беларусь серьёзно забеспокоилась Польша, считающая, что против её мнимого «суверенитета» затевается что-то нехорошее.

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Психологическое состояние польского руководства можно описать словосочетанием «необоснованная паника», и именно так их охарактеризовал отставной польский генерал Вальдемар Скшипчак, ранее командовавший польскими сухопутными войсками. По словам Скшипчака, польские власти проявляют неадекватность, поскольку, по мнению генерала, нападение ЧВК «Вагнер» на Сувалкский перешеек — это, скорее, фантастика, нежели реалистичный сценарий.

Как отметил Скшипчак, у «вагнеровцев» нет шансов против польской регулярной армии, и это в ЧВК понимают. То, чем занимаются польские власти, Скшипчак назвал манипуляцией и уводом страны в «спираль страха», в то время как простые поляки позволяют это с собой делать.

Справедливости ради, отставной польский генерал прав. Во-первых, ЧВК «Вагнер» после мятежа обязали сдать обратно Минобороны всё тяжёлое вооружение, без которого боевые действия в принципе невозможны. Во-вторых, численность ЧВК «Вагнер» сильно уступает польским силам, которые можно выделить для купирования угрозы Сувалкскому перешейку.