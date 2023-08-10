Нечасто от СБУ дождёшься такой транспарентности. Странно это.

Вчера днём на Украине несколько раз с периодичностью в 1—2 часа включались сирены воздушной тревоги. Тревога из раза в раз оказывалась ложной, однако ночью по объектам на территории страны полетели дроны-камикадзе «Герань-2». Поскольку после каждой волны задержаний на Украине тех, кто снимают и выкладывают последствия ракетных и беспилотных ударов, довольно оперативно арестовывают и увозят в места не столь отдалённые, желающих стать следующими становится всё меньше. Как итог, кадры с последствиями ударов теперь практически не появляются. И тут, словно по заказу, с демонстрацией того, что бывает, если на нефтебазу прилетают дроны «Герань-2», вышла Служба безопасности Украины (СБУ).

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Официальное украинское силовое ведомство опубликовало несколько кадров, на которых видно ещё горящие хранилища нефтепродуктов на одной из нефтебаз, расположенной в Дубненском районе Ровненской области Украины. Судя по кадрам, ни одного целого хранилища нефтепродуктов не осталось.

Необходимо понимать, что топливохранилища — это, вообще-то, то, что в первую очередь должно уничтожаться в рамках ударов по тылу противника, поскольку без топлива никуда не поедет и не будет функционировать никакая военная техника.