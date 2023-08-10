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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Нацгвардии Украины заявили об отсутствии у ВС РФ «снарядного голода»: количество обстрелов только увеличивается
Справедливости ради, его никогда, нигде и ни в каком подразделении, в том числе в ЧВК, не было.

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С подачи отдельных личностей, которые то ли по недопониманию, что маловероятно, то ли с конкретной целью «вбрасывали», и порой даже продолжают это делать, информацию о том, что российская армия на линии боевого соприкосновения так сильно оголодала в снарядном плане, что уже стреляет чуть ли не камнями из рогаток, а в зимнее время снежками, тезис о «снарядном голоде» неплохо так «въелся» в головы обывателей. В реальности, конечно же, никакого «снарядного голода» в российских войсках не было, нет и не предвидится, и об этом регулярно заявляют даже украинские военные.

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В частности, в рамках одного из свежих украинских телемарафонов представитель Национальной Гвардии Украины Руслан Музычук заявил, что количество обстрелов украинских позиций не просто не снижается, а наоборот — постоянно наращивается. Так, по словам Музычука, если суммарно на Купянском, Краснолиманском и Бахмутском направлениях в июле каждую неделю происходило порядка 6—6,5 тысяч обстрелов со стороны ВС РФ, то за предыдущую неделю их количество возросло примерно в полтора раза — до 9 тысяч в неделю.

Что до разлетевшихся в своё время по всей Сети заявлений от «лица» одной из российских нерегулярных частей в адрес руководства Минобороны, то на деле никакого «снарядного голода» не было и тогда: о немыслимом уровне артиллерийских обстрелов основного на тот момент участка линии боевого соприкосновения также сообщали украинские военные. Бытует расхожее в военных кругах мнение, что заявлениями о «снарядном голоде» командование известного формирования пыталось оправдать чудовищные потери в рамках непродуманных штурмовых действий.

#россия #украина #боевые действия
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