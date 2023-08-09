«Ланцету» всё равно, по чему бить.

Ни дня не проходит без кадров работы дронами-камикадзе «Ланцет» по многочисленным целям как на линии боевого соприкосновения (ЛБС), так и сравнительно далеко за её пределами. Непосредственно на ЛБС этими барражирующими боеприпасами поражается бронетехника и опорные пункты, чуть дальше же они выводят из строя уже системы ПВО и прикреплённые к ним радиолокационные станции. И вот, одной такой радиолокационной станцией стало меньше.

реклама

Напомним, что находящиеся на линии боевого соприкосновения войска сейчас активно насыщаются «Ланцетами». Дрон отлично показал себя в боевых действиях, поэтому их производство не просто наращивается в рамках ранее установленного плана, а даже сверх него. Соответствующее поручение на днях было дано президентом России Владимиром Путиным руководителю госкорпорации «Ростех» Сергею Чемезову.