Хорошо, когда военные термины используются правильно, а не политизированы.

Для многих это является откровением, но военная терминология в рамках текущего конфликта была сильно политизирована в угоду соблюдения западной информационной повестки. Чтобы у наступления появилась приставка «контр», сначала армия должна отразить наступление противника, после чего перейти в своё собственное наступление, которое и будет являться контрнаступлением. Никакого российского наступления ВСУ не отражали, поэтому нынешние действия украинских войск являются просто наступлением безо всяких приставок (поэтому мы в редакции, собственно, и берём слово «контрнаступление» в контексте действий ВСУ в кавычки). В немецком издании Bild этот факт отметили, вот только повод отнюдь не радостный для Украины.

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Как отметил обозреватель Bild Пауль Ронцгеймер, если ВСУ не удастся прорвать российскую оборону, а предпосылок к этому нет, то существует вероятность того, что в реальное, а не политизированное контрнаступление, перейдёт уже российская армия.

Журналист отмечает, что дальнейшая поддержка Украины со стороны Запада во многом зависит от успехов ВСУ на поле боя. Если этих успехов не будет, то западные страны могут начать склонять Киев к переговорам с Москвой.

Отметим, что последнее время негативных для Украины материалов в западной прессе появляется всё больше и больше, что многие аналитики считают активной подготовкой общественного мнения в западных странах к неизбежному.