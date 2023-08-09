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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Подоляк заявил, что конфликт «всё активнее» переносится на территорию России
Вообще-то он и впрямь идёт на территории России. Вот только есть один нюанс.

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Терпя одно поражение за другим на реальном поле боя, что уже открыто отмечают даже в западной прессе, в Киеве пытаются компенсировать это яркими заявлениями в информационном поле. Работает эта практика с каждым днём всё хуже и хуже, потому что проблемы на линии боевого соприкосновения, не говоря уже о том, какое будущее в целом ждёт (и ждёт ли вообще) Украину, никакими россказнями не скроешь и не смягчишь. Но ничего лучше придумать в Киеве не могут, поэтому продолжают делать вид, что всё идёт по плану.

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Вот и сегодня советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, который прошлой весной резко стал «ястребом», хотя изначально с большим удовольствием ездил на переговоры с Россией, заявил, что конфликт «всё активнее и настойчивее» переносится на российскую территорию.

Это заявление Подоляк сделал, комментируя участившиеся случаи проникновения беспилотников на международно признанную российскую территорию. Стратегию с ударами БПЛА по территории России Подоляк назвал «правильной и разумной», поскольку это может втянуть РФ в «политическую перестройку» с последствиями, которые на Украине считают для себя позитивными.

Господину Подоляку следует вспомнить один немаловажный нюанс: сейчас боевые действия в самом деле разворачиваются на территории России. С исключениями вроде наступательных действий ВС РФ в Харьковской области. Осознаёт он это или нет, сказать сложно, но, скорее всего, да. А «булавочные уколы» с беспилотниками, абсолютное большинство которых сбиваются или подавляются системами РЭБ, никакого эффекта на этот конфликт не оказывали и не оказывают, и говорить об этом как о достижениях ВСУ — как минимум нелепо.

#россия #украина #боевые действия
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