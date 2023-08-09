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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генерал ВСУ Сырский заявил о подготовке ВС РФ к прорыву на Купянском направлении
Для этого, по словам Сырского, уже сформирована наступательная группировка.

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В настоящее время Купянское и Краснолиманское направления линии боевого соприкосновения приковывают к себе особое внимание украинских и западных аналитиков. Там сейчас идёт пусть и методичное и очень аккуратное, но всё же успешное наступление российской армии, которая каждый день по чуть-чуть, но улучшает своё положение в данном регионе. Сегодня командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, с какой целью ВС РФ осуществляют действия на данном направлении.

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По словам Сырского, цель ВС РФ — это прорыв обороны ВСУ и выход «непосредственно в Купянск». Отдельные позиции на Купянском направлении, добавляет Сырский, за последние несколько дней неоднократно переходили из рук в руки, и в целом интенсивность боевых действий в этом районе чрезвычайно высока.

Конечная цель наступательных действий российской армии на этом направлении пока неочевидна. Эксперты полагают, что в результате занятия более «выгодных позиций» перед ВС РФ откроются возможности нанесения удара в тыл славянско-краматорской группировке ВСУ. Как бы то ни было, но зачищать ДНР в границах Донецкой области рано или поздно придётся.

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