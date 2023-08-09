Потому что пора. Ну, в самом деле, пора.

На протяжении нескольких лет мы время от времени слышим о созданном в России крупном ударном беспилотнике «Охотник», который может действовать как самостоятельно, так и в паре с истребителем пятого поколения Су-57. Пока что данный ударный беспилотник существует в опытных образцах, предназначенных для испытаний, и даже ходили слухи, что «Охотник» был испытан в боевых условиях в рамках специальной военной операции. Как бы то ни было, но создание новых вооружений и их принятие в войска — это методичный процесс, не терпящий спешки. Испытания «Охотника» ведутся уже несколько лет, и, согласно комментарию близкого к командованию ВКС России источника российских СМИ, завершить их планируют до конца текущего года.

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Согласно комментарию собеседника СМИ, со следующего года стартует серийное производство «Охотников» и их передача в войска.

В рамках специальной военной операции были применены и проверены в условиях реальных боевых действий десятки различных современных видов вооружений. Многие из них — от стрелкового оружия до тяжёлой бронетехники — по итогам проверки в ходе СВО были отправлены на доработку. В целом же доля суперсовременных вооружений в данном конфликте постоянно увеличивается: не надо далеко ходить — танки Т-90М «Прорыв» активно применяются на линии боевого соприкосновения, а поддержку с воздуха им оказывают вертолёты Ка-52, истребители Су-35 и Су-30, а также истребители-бомбардировщики Су-34. Также, по словам представителей командования спецоперацией, хорошо себя зарекомендовал и Су-57, хотя активно он в текущем конфликте пока не применялся.