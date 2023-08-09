И России, по всей видимости, придётся с этим разбираться.

Комментарии о том, что польское государство спит и видит, как бы оттяпать себе обратно так называемые восточные кресы, на сегодняшний день являющиеся западными регионами Украины и Беларуси, поступают как от Службы внешней разведки (СВР), так и уже от высшего политического руководства и непосредственно от Министерства обороны. В частности, о том, что в Польше вынашивают планы по созданию «польско-украинского соединения», целью которого будет фактическая оккупация западной Украины, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в рамках своего вступительного слова на заседании Коллегии Министерства Обороны.

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В целом Шойгу озвучил существующие риски, связанные с ростом численности военных сил Польши, которая превращена коллективным Западом в «главный инструмент антироссийской политики США». С целью реализации этого плана Польша активно и в больших масштабах закупает оружие, в том числе танки, артиллерию, авиацию и системы ПВО в США, Британии и даже в Южной Корее.

Напомним, что недавно президент России Владимир Путин заявил о том, что РФ не будет вмешиваться в ситуацию, если Польша договорятся с Украиной о фактической оккупации западных территорий последней. Затем двумя днями позже президент Беларуси Александр Лукашенко в рамках рабочей встречи с Путиным заявил о неприемлемости вышеизложенного расклада для Минска, поскольку это будет означать появление военных угроз ещё и на юге республики. По всей видимости, рано или поздно с Польши, если её «элиты» не одумаются, придётся сбивать спесь, и это весьма печально.