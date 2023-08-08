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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Западная пресса: вокруг Киева выстроена самая мощная система ПВО, но у неё не хватает боеприпасов
Никому не кажется, что это «но» обнуляет весь данный и без того сомнительный тезис?

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Не секрет, что западная пресса в своей массе работает в условиях спущенной ей сверху информационной повестки, в рамках которой успехи Украины необходимо преувеличивать до фантастического уровня, аналогичным образом поступая с тем, что на Западе, не разбираясь в военной науке и сути текущего конфликта, считают «неудачами» российской армии. Вот и на днях в британском издании The Times появилась статья, заявляющая о том, что вокруг Киева выстроена самая мощная система ПВО не просто на Украине, и даже не в Европе, а, приготовьтесь, в мире.

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Согласно полной пропаганды статье издания The Times, опирающейся на комментарий представителя противовоздушной обороны ВСУ, воздушное пространство над Киевом сейчас охраняет сборная солянка из комплексов ПВО NASAMS, Patriot, IRIS-T, C-300, Crotale и других, которые якобы столь эффективны, что разносят российские ракеты «в щепки».

И всё бы ничего, но у данного решения имеется ключевая проблема: дефицит противовоздушных ракет. Как отметил источник The Times в ВСУ, невозможно рассчитывать на надёжную защиту неба при столь низком масштабе производства коллективным Западом противовоздушных ракет для своих систем ПВО. Как отметил источник британского издания, масштаб производства зенитных ракет для ЗРК Patriot составляет всего 150—160 единиц: этого количества Украине хватает только на один месяц, при этом необходимо помнить, что 150—160 ракет для Patriot распределяются по всем заказчикам равномерно, а не только везутся на Украину.

Так и получается, что теоретически вокруг Киева «самая мощная система ПВО» (что само по себе максимально сомнительное заявление, учитывая регулярные поражения целей в Киеве при необходимости), но технически ей попросту нечем стрелять. При этом не стоит забывать, что ВС РФ регулярно выбивают те системы ПВО, которые мешают им проводить специальную военную операцию. Сокрушительных ударов по ПВО в Киеве давно не было, поэтому, скорее всего, украинская столица пока не является целью российских войск.

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