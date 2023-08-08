Тише едешь — дальше будешь. Иначе будет как с наступлением ВСУ.

Хотя западные средства массовой манипуляции информации до сих пор неохотно отмечают заслуги ВС РФ и, мягко говоря, преувеличивают достижения ВСУ, но в реальности текущий конфликт на Украине войдёт в учебники военной науки во всём мире. Не только по причине того, что это первый конфликт, в котором задействованы все виды вооружений и рода войск, но и по причине того, что это первый со времён окончания Второй мировой войны так называемый «индустриальный» конфликт. То есть, в котором идёт сражение экономик и производственных мощностей в рамках истощения противника: в данном случае России и комбинированного Запада руками Украины.

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В рамках конфликта на истощение не место резким движениям, которые могут привести к огромным потерям, поэтому на Купянском направлении продвижение российских войск идёт медленно и методично, в среднем от нескольких сотен метров до километра в сутки. Вот и за последние сутки темп наступления сохранился: согласно официальной сводке Минобороны, на данном направлении линии боевого соприкосновения российские войска, наступая широким фронтом, «заняли более выгодные позиции» в районе Ольшаны в Харьковской области.

Какую цель преследуют российские силы на данном участке линии боевого соприкосновения, нам, естественно, никто не докладывает. Логичнее всего будет предположить, что идёт попытка окружения расквартированной в Славянске и Краматорске группировки ВСУ. Рано или поздно это делать будет надо, поскольку ДНР принята в состав России в границах бывшей Донецкой области Украины, а значит, её необходимо брать под контроль полностью. Пока что же за полтора года конфликта отодвигания границ на Донецком направлении практически не произошло, так что самое сложное ещё впереди.