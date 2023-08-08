А, да? Ну, не худший вариант, собственно.

Сегодня исполнилось ровно 15 лет с момента начала развязанного Грузией военного конфликта в Южной Осетии, являвшейся на тот момент автономной областью в составе Грузии. В тот день грузинские войска атаковали расположенные в регионе российские миротворческие силы, в результате чего РФ пришлось провести военную операцию по принуждению Грузии к миру. Итогом этого пятидневного конфликта стало появление на карте двух независимых государств — Абхазии и Южной Осетии. Российские войска остановились в нескольких десятках километров от грузинской столицы — и только по настоятельной просьбе западных «партнёров» был отдан приказ на разворачивание.

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Как итог, президент Михаил Саакашвили стал внутри Грузии крайне «токсичным» персонажем и не был переизбран на второй срок. Дальнейшая судьба Саакашвили не такая страшная, как могла бы быть, но всё равно незавидная: попал на Украину, где после событий на Майдане занимал несколько государственных должностей, включая должность руководителя Одесской области, в Грузии был объявлен в розыск за совершённые в должности президента преступления, а затем вернулся на родину, свято веря в то, что новые грузинские власти трогать его не будут. Но ошибся: по прибытии в Грузию осенью 2021 года Саакашвили был арестован, и ныне содержится в больничной палате, где, судя по его внешнему виду, уже дышит на ладан.

И вот, российское политическое руководство пророчит похожую судьбу уже президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, на Западе устали и от Зеленского, и от украинского политического руководства в целом, а судьба у тех западных марионеток, которые перестают быть нужными кукловодам, всегда одинакова.

«Саакашвили запомнился только жующим галстук. Он изгой, заключённый в тюрьме. То же самое ждёт Зеленского», — заявил Володин.

Понятное дело, пока что до осуществления этих комментариев Володина далеко. Сначала Украина должна получить столь очевидное военное поражение, что скрывать его факт будет невозможно, после чего оказаться в состоянии политического и социального кризиса. А с кажущейся бесконечной западной финансовой и военной помощью Киеву этот процесс может сильно затянуться.