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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Фильм «Оппенгеймер» собрал в прокате свыше 500 миллионов долларов
Собрал бы и больше, но «Барби» помешала.

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Стало известно, что фильм «Оппенгеймер» режиссёра Кристофера Нолана собрал в прокате свыше 500 миллионов долларов и установил новый рекорд. По официальной оценке кинокомпании Universal Pictures, с момента появления в прокате лента собрала 552,9 миллионов долларов. Студия утверждает, что это самый кассовый фильм с рейтингом R (до 17 лет с родителями).

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Актёрский состав «Оппенгеймера» получился действительно «звёздным»: Мэтт Дэймон, Джош Хартнетт, Роберт Дауни-Младший, Кеннет Брана и, разумеется, Киллиан Мерфи. Ещё из интересного: в Индии, Бангладеше и Индонезии была изменена сцена с обнажённой актрисой Флоренс Пью в этом фильме. В азиатских странах была скорректирована сцена, в которой героиня актрисы сидит в кресле полностью обнажённая.

Фильм «Оппенгеймер» рассказывает о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере. Ещё до окончания работы над фильмом режиссёр Кристофер Нолан заявил, что это его самый сложный и масштабный проект. Наибольшие сложности, по словам режиссёра, вызвало воссоздание ядерного взрыва без использования компьютерной графики.

#кино
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