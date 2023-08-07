Вопрос в другом: без чего останется Украина, если перед Россией такая угроза и впрямь возникнет?

Так уж сложилось, что Украина оказалась в положении, при котором руководство страны играет на эмоциях общества, не думая ни о последствиях своих заявлений, ни о том, а что вообще делать дальше. Вот и сегодня президент Украины Владимир Зеленский, продолжая изображать воинственного лидера государства в период военного времени, в интервью аргентинскому изданию Nacion прокомментировал действия РФ касательно «зерновой сделки».

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По словам Зеленского, если Россия будет продолжать доминировать в Чёрном море и «продолжит в том же духе» [блокировать зерновой коридор — прим. ред.], то «Украина будет защищаться». Россия, добавил Зеленский, «должна понять», что если блокирование зернового коридора будет продолжаться, то у неё «не останется ни одного корабля к концу конфликта».

Каким образом Киев намеревается воплощать фантазии Зеленского в жизнь, не вполне понятно. Атаками безэкипажными катерами весь российский флот не потопишь, а своего флота у Украины уже давно нет. Вероятно, Зеленский намекает на береговые ракетные комплексы, в том числе переданные из Британии модифицированные системы «Гарпун».

В любом случае, украинский президент в очередной раз опускает самую важную деталь: каков будет ответ со стороны РФ в случае гипотетического поражения Украиной всех российских кораблей в Чёрном море? Вообще, идея осуществления каких бы то ни было действий против России без учёта ответных российских мер является ключевой проблемой не только украинских властей, но и спонсирующих её западных политиков. А ведь этот вопрос во всём текущем конфликте ключевой: Украина и так уже «доигралась» до эскалации Россией ударов, мысли о которых российское политическое руководство в начале конфликта гнало от себя прочь, а сегодня воспринимает как трагическую необходимость.