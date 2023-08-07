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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Армия России активно наступает на Купянском направлении и продвинулась на несколько километров вглубь обороны ВСУ
Примерно так должен выглядеть хотя бы минимально убедительный «наступ».

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Как мы уже неоднократно отмечали, сейчас на линии боевого соприкосновения в ходе специальной военной операции идут два параллельных друг другу наступления. Одно со стороны ВСУ сразу на нескольких участках фронта и безрезультатно, другое — со стороны ВС РФ на Купянском направлении, в ходе которого методично и по чуть-чуть отхватываются территории.

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И вот, за последние трое суток, как сообщает Минобороны России, продвижение российских войск на Купянском направлении составило 11 километров «по фронту» и свыше трёх километров в глубину обороны ВСУ. Улучшено положение ВС РФ в районах Ольшаны и Першотравневого (Первомайского) Харьковской области.

В чём заключается замысел этих наступательных действий со стороны ВС РФ, пока неочевидно: развитие событий может пойти по одному из многих сценариев, поэтому играть в Нострадамусов, не владея, пожалуй, и пятью процентами информации, не стоит.

#россия #украина #боевые действия
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