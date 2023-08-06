Выступление продолжается.

Чего у президента Украины Владимира Зеленского и его команды не отнять, так это способности подать опустошительный для его страны и ставящий под вопрос всю её дальнейшую государственность конфликт как некое крутое шоу, в котором нужно активнейшим образом участвовать, изображая из себя лидера государства военного времени. Вот и сегодня Зеленский побывал на одной из оставшихся украинских авиабаз, где не только подтвердил факт получения Киевом французских дальнобойных ракет SCALP, являющихся французской версией британских Storm Shadow, но даже оставил на одной из них подпись. Фраза, которую написал Зеленский на корпусе ракеты, всем известна и понятна, и по столь же понятным причинам мы её закрасили.

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Вместе с тем Зеленскому доложили, что украинские самолёты уже адаптированы для несения ракет SCALP и их применения. Ракеты SCALP, напомним, способны бить по целям на расстоянии до трёхсот километров от места пуска. Носителями ракет являются фронтовые бомбардировщики — в данном случае переоборудованные доставшиеся Украине в наследство от СССР/России Су-24.