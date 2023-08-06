Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский расписался на полученной от Франции крылатой ракете большой дальности SCALP
Выступление продолжается.

реклама

Чего у президента Украины Владимира Зеленского и его команды не отнять, так это способности подать опустошительный для его страны и ставящий под вопрос всю её дальнейшую государственность конфликт как некое крутое шоу, в котором нужно активнейшим образом участвовать, изображая из себя лидера государства военного времени. Вот и сегодня Зеленский побывал на одной из оставшихся украинских авиабаз, где не только подтвердил факт получения Киевом французских дальнобойных ракет SCALP, являющихся французской версией британских Storm Shadow, но даже оставил на одной из них подпись. Фраза, которую написал Зеленский на корпусе ракеты, всем известна и понятна, и по столь же понятным причинам мы её закрасили.

реклама

Вместе с тем Зеленскому доложили, что украинские самолёты уже адаптированы для несения ракет SCALP и их применения. Ракеты SCALP, напомним, способны бить по целям на расстоянии до трёхсот километров от места пуска. Носителями ракет являются фронтовые бомбардировщики — в данном случае переоборудованные доставшиеся Украине в наследство от СССР/России Су-24.

#россия #украина #боевые действия #франция #scalp
рекомендации
4070 ASUS очень дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

СМИ: Саудовская Аравия в рамках «консультаций» по Украине в Джидде предложила свой вариант мирного плана
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Первый и единственный: Су-47 "Беркут" - самый концептуальный российский истребитель
4
БТМП-84: Танковая Боевая Машина Пехоты из украинских КБ
21
Цветы с доставкой: БПЛА-камикадзе "Герань-2" обходят ПВО и наносят удары в тыл ВСУ - подробности
7
Xeon с Алиэкспресс, мой опыт
88
"Будущее, которого не было" - ВВС США показали все варианты супербомбардировщика B-70 Valkyrie ч.2
2
Почему на протяжении 10 лет я выбираю карты NVIDIA
113
Россия применяет новое поколение РСЗО в спецоперации – что представляет собой "Торнадо-С"
+
LLVMpipe проблема современных дистрибутивов Linux: Поломали что работало
7
Актеры в Голливуде не зря боялись искусственного интеллекта
7
ТОП-7 причин покупать видеокарты NVIDIA в 2023 году
75

Сейчас обсуждают

Антон Воронврот
21:28
фанаты амуды придумывают бред на лету, есили не хвататет памяти GPU то она лезет в ОЗУ и чем быстрее память и шина pcie тем будет лучше. но тебе то откуда знать, краснозадым везде мерещатся теории заг...
ТОП-7 причин покупать видеокарты NVIDIA в 2023 году
Vorvort
21:28
Phys X такая же софтина как Havok, просвещайся. Несколько лет назад Nvidia выложила исходный код Phys X в открытый доступ признав провал своей закрытой технологии и поражение от Havok.
Почему на протяжении 10 лет я выбираю карты NVIDIA
Владимир Дранников
21:27
Пользовался 1070 (до сих пор жива), продал на пике майнинга 2080S, но с этим поколением куртка идёт лесом!
Почему на протяжении 10 лет я выбираю карты NVIDIA
Михаил Barash Андреев
21:27
Это кто, жители Хиросимы и Нагасаки вытворяли военные преступления в Китае? Или вы из тех, кто за коллективную ответственность населения за действия властей? Просто охрененная, простите за мой францу...
В Сети отметили, что Генсек ООН ни разу не упомянул США в своём послании к годовщине атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки
Shatun29
21:22
Дело не в количестве даже, а в том что стало с территорией и сколько потом умирали от лучевой болезни и сам факт применения ЯО, причём только лишь для того чтобы не дать СССР победить, дело уже шло к ...
В Сети отметили, что Генсек ООН ни разу не упомянул США в своём послании к годовщине атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки
REY_B_
21:21
Ну как воспримем.... Против нас ввели санкции, запрещающие нам играть в игры, смотреть фильмы, слушать музыку, и даже пить советский лимонад Байкал (лицензия похоже продана за границу, и осталась толь...
Как в России воспримут изоляцию российского интернета от глобальной мировой сети
Honkai star reil
21:19
Это кофе с молоком. Я всегда пью кофе с молоком , потому что люблю. Хочу у себя здесь в мои берлоги сделай туалет , яму сделаю огороде чтобы туда какашки плыли. Лёха уволился , вчера , работал в олги...
ТОП-7 причин покупать видеокарты NVIDIA в 2023 году
Vorvort
21:19
В играх обещанный двухкратный рост fps 3080 vs 2080 где? Скрин, что 3080, 2080 игровые видеокарты с сайта Nvidia я приводил много раз.
ТОП-7 причин покупать видеокарты NVIDIA в 2023 году
kurar73
21:09
вы почитайте что японцы с китаезами вытворяли, и убили почти 25 лямов китаезов... можно было всю япономать ковровыми ядерными закидать.. я тут за америкосов
В Сети отметили, что Генсек ООН ни разу не упомянул США в своём послании к годовщине атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки
Vorvort
21:06
Бочка дегтя в игру - суперуродливые женские персонажи. Никакой косметикой и прическами это не исправить. Играя в РПГ геймер хочет видеть красоту мира и человечества, а не черномазых страшилищ с пробит...
Популярность Baldur’s Gate 3 в Steam многократно превзошла самые смелые ожидания разработчиков из Larian
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем