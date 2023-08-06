СМИ: Саудовская Аравия в рамках «консультаций» по Украине в Джидде предложила свой вариант мирного плана

Как известно, вчера и сегодня в городе Джидда в Саудовской Аравии проходили так называемые консультации по Украине, куда пригласили представителей нескольких десятков государств, в основном Глобального Юга. В рамках этих «консультаций» представители Зеленского в очередной раз озвучили свой оторванный от реальности «мирный план», подразумевающий безоговорочную капитуляцию России. Естественно, всё это нежизнеспособно, поэтому представители принимающей стороны выдвинули свой, альтернативный вариант мирного урегулирования, о чём сообщает издание DPA со ссылкой на источники в дипломатических ведомствах стран-участниц встречи.

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В детали альтернативного мирного плана от саудитов пока никто не вдаётся, но, если верить DPA, то Москва уже проинформирована о существовании этого плана и его предложении со стороны Эр-Рияда.

В России неоднократно заявляли, что мирное окончание этого конфликта возможно только при выполнении всех российских условий, и первым из них должно стать прекращение накачки Украины западными вооружениями, которые не меняют ход конфликта, а только затягивают неизбежное.