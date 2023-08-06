Правду сказать страшно, наврать неудобно, приходится недоговаривать и замалчивать. Так и живут аффилированные с Западом функционеры.

Сегодня в Японии проходят памятные мероприятия по случаю 78-й годовщины трагедии, произошедшей 6 сентября 1945 года в Хиросиме. Именно в тот день было осуществлено первое из двух (и, надеемся, это число никогда не увеличится) в истории человечества боевых применений ядерного оружия: американский бомбардировщик B-29 сбросил на Хиросиму атомную бомбу «Малыш». В результате взрыва погибли десятки тысяч человек, а с учётом погибших от последствий бомбардировок число жертв, по разным подсчётам, превышает 160 тысяч человек. Тремя днями позже аналогичной атомной бомбардировке подвергся город Нагасаки, жертвами которой стали ещё около 80 тысяч человек. Об этом никогда нельзя забывать, и какое государство устроило данные бомбардировки, также ни в коем случае нельзя забывать.

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Мир, собственно, помнит, но отдельные его представители, опасающиеся резкой реакции со стороны США, современное руководство которых также осознаёт аморальность и во веки веков несмываемое из американской истории пятно от атомных бомбардировок мирных японских городов, всячески стараются либо недоговаривать правду, либо откровенно её замалчивать.

В частности, в послании генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша к памятным мероприятиям в Хиросиме, как справедливо заметили многие активные граждане, ни слова не сказано о США в целом и о том, что именно Вашингтон несёт ответственность за трагедию, 78-ю годовщину которой отмечают сегодня жители Хиросимы.

Зато Гуттериш очень серьёзно обеспокоен тем, что над миром сегодня вновь, как и в период Холодной войны, «нависла тень ядерной войны». Возможно, если не замалчивать правду, а также активно рассказывать о последствиях применения ядерного оружия, то страх перед ним у человечества восстановится, и безответственно трещать языками на тему этой поистине страшной и отнюдь не иллюзорной угрозы не придётся. Впрочем, в современном мире, где все действия угасающего гегемона демонстрируют, что если у вас нет громадной армии и ядерного оружия, то к вам обязательно придут с «коалицией согласных», у государств только упрочняется навязчивая идея обладания оружием массового поражения, дабы ни у кого и мысли не возникло учинить какую бы то ни было военную интервенцию.