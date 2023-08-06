Базы «выносили» в несколько заходов.

Вчера вечером начался многочасовой массированный ракетный удар по объектам на территории Украины. Процесс осуществлялся в несколько этапов, и в общей сложности занял несколько часов: ракеты носились и уничтожали цели вплоть до самого утра сегодняшнего дня. И вот, Минобороны России подтвердило факт удара и огласило его цель.

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В официальной сводке российское оборонное ведомство назвало удар «групповым», потому что хоть ракет и было запущено колоссальное количество, но их целями были объекты не по всей Украине, как, например, это происходило с осенне-зимними ударами по энергосистеме, а лишь в отдельных областях. Впрочем, важность этого удара недооценивать не стоит, поскольку «прилёты» пришлись в основном по авиабазам ВСУ в населённых пунктах Староконстантинов (Хмельницкая область) и Дубно (Ровенская область). Судя по количеству успешных попаданий, от топливохранилищ и арсеналов на этих базах не должно было остаться ничего. Ну а самолёты (коих и так остались проценты от изначального количества) без топлива и боекомплекта — это, сами понимаете, не участники боевых действий.

Представители украинской власти, не имея больше возможности продолжать обманывать людей заявлениями о том, что до 100 % запускаемых по Украине российских ракет перехватываются, заявляют лишь о «частичном» перехвате. Объясняется столь неприглядная статистика непредсказуемой траекторией полёта ракет в этот раз: они якобы влетают в воздушное пространство одной из западных областей Украины, затем разворачиваются, и системы ПВО к этому оказываются не готовы. Куда при этом делись те системы ПВО, которые должны были «встречать» ракеты на моменте их захода в воздушное пространство Украины, объяснять, пожалуй, не стоит. Полтора года методичного «выноса» ПВО при невозможности его восполнения со стороны Запада имеют свои последствия.

Применение гиперзвуковых ракет «Кинжал» в рамках вчерашне-сегодняшнего удара, о которых заявлял в том числе президент Украины Владимир Зеленский, официально не подтверждено. Впрочем, это не означает, что они не применялись.