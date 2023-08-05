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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Кинжалы, калибры»: Зеленский признал факт ракетного удара ВС РФ по Украине
Испортили, понимаешь, «зустричь» в Саудовской Аравии.

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Сегодня вечером ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам на территории Украины, и он, судя по поступающим данным, был первым из запланированного на сегодня цикла. Взрывы гремели в Хмельницкой, Киевской, Житомирской и Запорожской областях, и вот, буквально только что президент Украины Владимир Зеленский в своём очередном обращении к нации подтвердил факт ракетных ударов.

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По словам Зеленского, в ракетном ударе принимали участие крылатые ракеты «Калибр», а также гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал». В числе поражённых объектов, как отметил украинский президент, был завод «Мотор Сич».

Зеленский не стал приукрашивать реальность, отметив, что сбить удалось лишь «часть» ракет, за что поблагодарил военнослужащих сил противовоздушной обороны.

Чем в итоге закончился ракетный удар, узнаем, скорее всего, завтра днём после публикации соответствующей сводки от Минобороны России.

#россия #украина #боевые действия #"кинжал" #"калибр"
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