Генсек ООН прав, и это ужасно, на самом-то деле.

Хотя система западного (и аффилированного с западным) образования пытается смягчить варварскую и аморальную суть осуществлённых в сентябре 1945 года Соединёнными Штатами атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, но мир о произошедшем помнит и, хочется верить, никогда не забудет. Помнят это и в Японии, и в Организации Объединённых Наций, генеральный секретарь которой Антониу Гуттериш сегодня в день 78-й годовщины атомной бомбардировки Хиросимы отправил послание, в котором поделился своими опасениями касательно возможности применения ядерного оружия.

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Будучи руководителем международного органа, призванного хотя бы изображать поддержку мира во всём мире, Гуттериша очень сильно заботит тот факт, что риск ядерной войны вновь поднялся до неприемлемых значений. По словам Гуттериша, сегодня, как и в период Холодной войны, над миром «нависла ядерная тень», а «некоторые страны безрассудно бряцают ядерным мечом».

Гуттериш призвал все страны полностью отказаться от ядерного оружия, напомнив о том, что ядерное разоружение — одна из основных целей Организации Объединённых Наций.

Не будем сейчас затрагивать тему того, что ядерное оружие является оружием сдерживания против поползновений великих держав в сторону других великих держав. Именно этот фактор сдерживания и вынуждает самые могущественные государства этого мира вести опосредованные конфликты чужими руками. Ирония заключается в том, что все постоянные члены Совета Безопасности ООН, несущие особую роль в деле сохранения мира, в той или иной степени являются ядерными державами, а также крупнейшими производителями вооружений на планете. Как при таком составе Совбеза можно говорить о ядерном разоружении как об одной из главных целей ООН, непонятно, и пусть это остаётся на совести генерального секретаря организации.