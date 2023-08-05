Тревога выла по всей стране, взрывы прогремели в нескольких областях.

Так уж сложилось, что пока украинские специальные службы запускают беспилотники в окна московских небоскрёбов и бьют безэкипажными катерами по танкеру, Россия тем временем методично лишает Украину обороноспособности и целых отраслей экономики. Сегодня вечером около 18:30 по московскому времени по всей Украине завыла тревога, а с мест начали поступать сообщения о массированном российском ракетном ударе.

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На момент публикации этой заметки известно о многочисленных взрывах в Хмельницкой области, предположительно, на аэродроме в Староконстантинове, а также в Житомирской и Киевской областях. Кроме того, сообщается о применении Россией гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал».

Важно понимать, что на данном этапе информация поступает непосредственно с мест и официально ещё не подтверждена. Минобороны России, скорее всего, отчитается о ракетном ударе завтра в дневной сводке, а Минобороны Украины расскажет сказки о том, как все ракеты были сбиты; включая «Кинжалы», которые пока в принципе сбить невозможно, тем более теми системами вооружений, которые поставлены Киеву с Запада.