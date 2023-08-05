Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Экипаж танка, в одиночку уничтожившего целую колонну техники ВСУ, представлен к званиям Героев России
То, что перед нами действительно герои, стало очевидно ещё по кадрам, от которых в жилах кровь стыла.

реклама

В рамках любых боевых действий есть место героическим поступкам, отмечаемым самыми высокими государственными наградами. Недавно в Сети прогремел видеоролик, в котором российский танк в одиночку принял бой и уничтожил целую колонну техники ВСУ, включая танки и бронетранспортёры. Всего экипаж танка подбил восемь единиц техники, и вот, сегодня Минобороны России сообщило о представлении героического экипажа к единственно верному званию — Героев России.

реклама

Согласно опубликованному Минобороны изложению действий экипажа танка, в ходе боя им были уничтожены два танка Т-72Б, один БТР M113 и пять БТР MaxxPro вместе с десантом. После израсходования боекомплекта танк отправился на перезарядку, а на смену ему к месту ведения боя отправился другой танк.

Отражая атаки оппонента, второй танк получил повреждения и не мог самостоятельно покинуть поле боя, поэтому теперь уже официально героический экипаж первого танка принял решение об эвакуации повреждённого танка. Эвакуация проведена успешно, оба экипажа вернулись в расположение. Собственно, по совокупности самоотверженных поступков танковому экипажу «Алёша», а именно так себя называют теперь уже официально Герои России, и было присвоено высшее звание.

#россия #украина #боевые действия
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Саудовской Аравии начались консультации по Украине с участием представителей тридцати стран
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему Россия ускорила производство Су-57 и при чем тут американские F-16
10
"Прилежный сеятель" - российская ИСДМ "Земледелие" не оставила шанса для контрнаступления ВСУ
5
БТМП-84: Танковая Боевая Машина Пехоты из украинских КБ
20
Xeon с Алиэкспресс, мой опыт
61
Jagged Alliance 3: краткий обзор игры
2
Используем ChatGPT для завоевания сердца девушки
4
Как я попробовал новый модный браузер Arc, и что мне в нем понравилось как любителю кучи вкладок
2
Обзор смартфона Tecno Camon 20 Pro – красивое прощание с IPS
1
Топ-5 причин почему ВСУ не смогли в контрнаступление и споткнулись о вал Суровикина
6
Турецкие БПЛА покоряют Азию - после Малайзии сделку на поставку дронов Anka TAI заключила Индонезия
2

Сейчас обсуждают

Сергей Кириллов
17:49
Объясните, почему когда процы от АМД стали топчиками и обогнали интел, народ сразу перешёл на АМД, а вот видеокарты от АМД ну ни в какую брать не хочет? В чем дело то? Может есть проблемы в картах АМД...
GeForce RTX 4060 обошла Radeon RX 7600 на 28% в играх с трассировкой лучей
Яков Рудев
17:48
Автор подскажите где в автокаде запустить этот тест с мусоровозом? В пераые про этот тест услышал.
Xeon с Алиэкспресс, мой опыт
Костя Гор
17:39
Эта уета, захотела мира?
Украина планирует организовать осенью "Глобальный саммит мира"
Shatun29
17:35
Очередной ППР(попиздели-попиздели-разошлись) проводят.
Поставки планшетов во втором квартале уменьшились
Thero Layfer
17:34
зрада получается? дискредитируют эти чиновники и журналисты нашу технику?
Почему Россия ускорила производство Су-57 и при чем тут американские F-16
Товарищ Ким
17:32
Почему ставят минусы за правду? Есть ЛК на Али, в истории заказа можно посмотреть цену.
Xeon с Алиэкспресс, мой опыт
Товарищ Ким
17:29
Антон Шевелев: "а какую частоту ваш держит под нагрузкой на все ядра?" На скриншотах видно (3105MHz минимум, по некоторым до 3408MHz, одно ядро 3608MHz). Машина пока рабочая, и нет времени (хоть это...
Xeon с Алиэкспресс, мой опыт
Товарищ Ким
17:20
Основная нагрузка сместилась, на менее старую рабстанцию (платформа X299). Жаль было списывать в расход X99, да и она ещё способна на многое.
Xeon с Алиэкспресс, мой опыт
Михаил Витвицкий
17:14
В сраку
Россия отказывается продавать древесину Европе: последствия и новые возможности
Михаил Витвицкий
17:12
Статья никакая.какое грамотное восстановление о чем речь вообще, оно работает только на половину и выживает из этого тоже половина а этой половине расти 80 лет минимум. А садить его начали путем тольк...
Россия отказывается продавать древесину Европе: последствия и новые возможности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем