То, что перед нами действительно герои, стало очевидно ещё по кадрам, от которых в жилах кровь стыла.

В рамках любых боевых действий есть место героическим поступкам, отмечаемым самыми высокими государственными наградами. Недавно в Сети прогремел видеоролик, в котором российский танк в одиночку принял бой и уничтожил целую колонну техники ВСУ, включая танки и бронетранспортёры. Всего экипаж танка подбил восемь единиц техники, и вот, сегодня Минобороны России сообщило о представлении героического экипажа к единственно верному званию — Героев России.

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Согласно опубликованному Минобороны изложению действий экипажа танка, в ходе боя им были уничтожены два танка Т-72Б, один БТР M113 и пять БТР MaxxPro вместе с десантом. После израсходования боекомплекта танк отправился на перезарядку, а на смену ему к месту ведения боя отправился другой танк.

Отражая атаки оппонента, второй танк получил повреждения и не мог самостоятельно покинуть поле боя, поэтому теперь уже официально героический экипаж первого танка принял решение об эвакуации повреждённого танка. Эвакуация проведена успешно, оба экипажа вернулись в расположение. Собственно, по совокупности самоотверженных поступков танковому экипажу «Алёша», а именно так себя называют теперь уже официально Герои России, и было присвоено высшее звание.